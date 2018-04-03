В Билясуваре построят мастерскую по производству ковров

2018-04-03 18:33 | www.oxu.az | 7

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству, обеспечению и созданию инфраструктуры мастерской по производству ковров в Билясуварском районе.

Как передает Oxu.Az, в распоряжении говорится, что с целью строительства мастерской по производству ковров в Билясуварском районе, обеспечения оборудованием и станками и создания ее инфраструктуры из суммы, указанной в подпункте 1.49.5 «Распределение предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2018 год средств для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», ОАО «Азерхалча» будет выделено два миллиона манатов.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения, Министерству финансов - обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.