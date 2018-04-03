Улучшается водоснабжение Ширвана

2018-04-03 18:58 | www.oxu.az | 8

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по улучшению водоснабжения и канализации Ширвана.

Как передает Oxu.Az, в распоряжении говорится, что с целью улучшения водоснабжения и канализации Ширвана из суммы, указанной в подпункте 1.84 «Распределение предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2018 год средств для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», «Азерсу» будет выделено 2,8 млн. манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.