Массовые столкновения на киргизско-таджикской границе - ВИДЕО

2018-04-03 19:22 | www.oxu.az | 6

В селе Уч-Добо Ак-Татырского региона Баткенской области Киргизии произошли столкновения между местными жителями и представителями таджикского села Мачаи.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на киргизские СМИ, причиной конфликта стала стена на участке, относящемся к селу Уч-Добо.

«Один из наших жителей начал строить стену. Таджики пришли и потребовали, чтобы он остановил стройку, так как это пограничный участок.

Собралась молодежь, они начали кидать друг в друга камнями», — рассказали местные жители.

Сообщается, что с двух сторон границы собрались люди, на место выехали представители силовых органов и пограничники.

В Госпогранслужбе Киргизии сообщили, что уточняют информацию, а в УВД Баткенской области инцидент не комментируют.

А.Б.

