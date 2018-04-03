Обезьяна похитила и убила ребенка в Индии

2018-04-03 19:51 | www.oxu.az | 7
В индийской деревне Банки, штат Орисса, обезьяна стащила ребенка и утопила его в колодце.
Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на издание South China Morning Post.
Мать ребенка утверждает, что забравшийся в дом макак-резус схватил новорожденного, который спал под москитной сеткой. Затем животное быстро забралось на крышу и скрылось из виду.
Родители пытались найти пропавшего ребенка, но безрезультатно.
На следующий день другая жительница деревни заметила тело новорожденного в колодце. Вскрытие показало, что он утонул.
Родственники полагают, что обезьяна случайно уронила его в воду. Разыскать животное, которое стало причиной гибели ребенка, пока не удалось.
«Обезьяны довольно часто нападают на людей или забираются в дома в поисках еды, но это первый случай, когда одна из них сбежала с ребенком», — заявил представитель полиции.