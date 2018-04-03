Си Цзиньпин выступит с речью на открытии Боаоского азиатского форума-2018

2018-04-03 19:37 | www.trend.az | 6

Председатель КНР Си Цзиньпин выступит с программной речью на церемонии открытия ежегодного совещания Боаоского азиатского форума-2018. Об этом сообщил во вторник член Госсовета и министр иностранных дел КНР Ван И, сообщает агентство Синьхуа.

Совещание пройдет 8-11 апреля в приморском поселке Боао южнокитайской островной провинции Хайнань. Девиз совещания - "Открытая и инновационная Азия для мира большего процветания".

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