Британия не смогла уличить Россию в покушении на Скрипаля

2018-04-03 20:10 | www.oxu.az | 6
Специалисты британской исследовательской лаборатории в Портон-Даун не смогли доказать, что Скрипалей отравили газом российского происхождения.
Как передает Oxu.Az, об этом в эфире Sky News сообщил директор химлаборатории Гэри Эйткенхед.
«Мы смогли идентифицировать его как «Новичок», - сказал Эйткенхед, добавив, однако, что страна происхождения так и не установлена.
Сергей Скрипаль и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери 4 марта. Лондон считает, что их отравили нервно-паралитическим токсином «Новичок». Как именно это произошло, до сих пор не выяснено.