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Голландский адвокат арестован по делу Трамп-Россия

2018-04-03 20:37 | www.oxu.az | 6

Голландскому адвокату Алексу ван дер Цваана вынесен приговор. 

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ВВС, мужчина осужден 30 дней. Он является первым лицом, заключенным под стражу, в рамках расследования ФБР предполагаемого вмешательства России  в президентскую избирательную кампанию Дональда Трампа.

33-х летний адвокат Алекс ван дер Цваан, приговорен к 30 дням тюрьмы за данные следователю ложные показания,  касающиеся контактов с бывшим помощником Трампа Риком Гейтсом.

Адвокат заключил сделку с правосудием в феврале.

Отметим, что Ван дер Цваан является зятем одного из самых богатых людей России. Он также является одним из 19 человек, обвиненных специальным прокурором Робертом Мюллером.

А.Б. 
 

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