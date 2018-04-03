Tesla заявила, что увеличила на 40% объемы производства электрокаров

2018-04-03 20:04 | www.trend.az | 6

Американская компания Tesla в течение первого квартала 2018 года увеличила объемы выпускаемых электромобилей. Об этом свидетельствует ее корпоративная отчетность, опубликованная во вторник, передает ТАСС.

В общей сложности за отчетный период Tesla произвела 34494 электрокара: 24728 машин Model S и Model X, а также 9766 автомобилей Model 3. В компании подчеркивают, что общий показатель на 40% выше, чем в четвертом квартале 2017 года. Как следует из документа, последний квартал стал "наиболее продуктивным в истории Tesla".

В Tesla констатировали, что объем производства Model 3 в течение отчетного периода увеличился двукратно. За последние семь дней компания выпустила 2020 этих электрокаров. В Tesla планировали, что их будет произведено 2500. В последующие семь дней компания рассчитывает выпустить в общей сложности 2000 автомобилей Model S и Model X, а также 2000 Model 3. В течение второго квартала 2018 года Tesla намерена увеличить объем выпускаемых машин Model 3 до 5000 в неделю.

Как следует из документа, в отчетный период Tesla доставила покупателям 29980 электрокаров: 11730 - Model S, 10070 - Model X, а также 8180 - автомобилей Model 3. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg полагали, что за первый квартал 2018 года доставлены будут 8800 машин Model 3.