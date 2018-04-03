Эрдоган: РФ и Турция продолжат работу по установление мира в регионе

2018-04-03 21:33 | www.apa.az | 6

Россия и Турция продолжат интенсивную работу, направленную на установление мира и стабильности в регионе, заявил президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган.

"Наша интенсивная работа для установления мира и спокойствия, стабильности в регионе будет продолжаться. Желаю, чтобы все эти наши встречи пошли на пользу всему нашему региону", — сказал Эрдоган на заседании Совета сотрудничества высшего уровня, которое проходит в Анкаре под председательством президентов России и Турции.

Он сообщил, что перед заседанием Совета состоялась его встреча тет-а-тет с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Только что мы завершили переговоры в формате тет-а-тет с дорогим другом Путиным и обменялись мнениями относительно многих вопросов, как региональных, так и международных", — сказал президент Турции, заметив, что за это время соответствующие органы двух стран также проводили встречи.

В начале встречи Эрдоган еще раз поздравил Путина с переизбранием на должность президента РФ.