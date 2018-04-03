Встреча Путина и Эрдогана продолжилась полтора часа - ОБНОВЛЕНО

2018-04-03 20:52 | www.oxu.az | 6

Встреча тет-а-тет президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана в Анкаре завершилась, она продолжалась 1,5 часа.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе турецкого лидера.

«Встреча Путина с Эрдоганом продолжалась 1,5 часа, она завершена. После нее началось заседание российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня», — сообщили в пресс-службе.

До этого на площади перед дворцом президента Турции состоялась торжественная церемония встречи Путина с Эрдоганом. Был выстроен почетный караул, прозвучали гимны двух стран, президенты представили друг другу свои делегации.

После этого Путин и Эрдоган в режиме видеоконференции дали старт строительству АЭС «Аккую». По окончании церемонии, на которую лидеры пришли под исполненную турецким оркестром русскую народную песню «Калинка-малинка», они проследовали во дворец, где начали двусторонние переговоры.

16:26

Президент России Владимир Путин прибыл в Турцию. Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

Глава РФ проведет ближайшие два дня в Турции. В рамках рабочей поездки будут затронуты вопросы двустороннего сотрудничества стран, торгово-экономические отношения, строительство газопровода «Турецкий поток» и военные темы.

Турецкая сторона намерена договориться о закупках российских зенитно-ракетных систем С-400 и расширить российских рынок для сельскохозяйственных поставок.

Еще одно запланированное мероприятие – участие в видеоконференции.

Владимир Путин будет виртуальным гостем в церемонии закладки фундамента атомной электростанции «Аккую».

АЭС примечательна тем, что возведением будут заниматься российские специалисты. А по условиям контракта, большая половина доли станции будет принадлежать российской стороне.

«Росатом» отметил: данный проект отличный фундамент для сотрудничества на десятилетия вперед.

Али Мамедов

