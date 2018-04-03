Неожиданная причина особо опасного рака

2018-04-03 21:27 | www.oxu.az | 6

Ученые Калифорнийской школы медицины в Сан-Диего и Центра рака Мурса выявили 200 мутаций в некодирующей ДНК, которые могут способствовать развитию агрессивных раковых опухолей.

Как передает Oxu.Az, статья исследователей опубликована в журнале Nature Genetics.

Известно, что большая часть человеческого генома — около 98 процентов — состоит из «мусорной» ДНК.

Хотя ранее считалось, что она не выполняет никаких функций, было установлено, что некоторые генетические участки играют определенную роль в биохимии клетки, в том числе регулируют активность других генов и защищают их от сдвига рамки считывания.

В настоящее время молекулярные биологи называют «мусорную» ДНК некодирующей, поскольку в ней не зашифрованы аминокислотные последовательности белков, как в обычных генах.

Ученые проанализировали базу данных The Cancer Genome Atlas, в которой содержится информация о геномах в клетках более 15 тысяч раковых опухолей человека.

Исследователи сравнили ДНК в злокачественных клетках и в здоровых тканях у 930 пациентов. Были выявлены две сотни мутаций в некодирующей ДНК, которые влияли на экспрессию генов. Одним из этих генов был DAAM1, активация которого делает опухоль более агрессивной.

А.Б.

