Путин: Поставка ЗРС С-400 Турции - приоритет

2018-04-03 21:44 | www.oxu.az | 6

Реализация контракта на поставку в Турцию российских ЗРС С-400 является приоритетом, заявил президент РФ Владимир Путин.

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

«В военно-технической сфере приоритетом является реализация контракта на поставку в Турцию зенитно-ракетных систем С-400 "Триумф".

Исходим из того, что в ходе предстоящего заседания профильной межправительственной комиссии будут предметно обсуждены перспективы дальнейших поставок в Турцию современной российской продукции военного назначения», — сказал Путин на заседании Совета сотрудничества высшего уровня между РФ и Турцией.

Заседание Совета сотрудничества высшего уровня проходит в Анкаре под руководством президентов России и Турции.

А.Б.

