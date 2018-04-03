Новейший скоростной процессор Intel получил израильский дизайн

2018-04-03 20:28 | www.trend.az | 6

Корпорация Intel, второй по величине производитель полупроводников в мире, 3 апреля представила новую линейку процессоров восьмого поколения, которая включает в себя то, что американский гигант назвал «лучшим процессором» для ноутбуков Intel «из когда-либо созданных», передает Stmegi.

Дизайн новых чипов создавался его командой разработчиков в Хайфе, Израиль. По словам Intel, новое семейство процессоров Intel Core 8-го поколения предназначено для геймеров и разработчиков контента, и позволяет компьютерам работать на 88 процентов лучше, чем трехлетний ПК и на 29% лучше, чем процессоры седьмого поколения фирмы.

Новый и мощный процессор 8-го поколения Intel Core i9 — это самый высокопроизводительный процессор для ноутбуков, который когда-либо производил Intel, говорится в заявлении компании, чтобы пользователи могли получать лучшую производительность от своих ноутбуков во время игры или создания контента.

Новые процессоры Intel Core 8-го поколения i9, i7 и i5 для ноутбуков основаны на чипах Intel Lake, и они используют технологию 14-нм техпроцесса, которая позволяет им доставлять до 41% больше кадров в секунду во время игры или редактировать 4K видео до 59% быстрее, чем предыдущее поколение, говорится в заявлении.

Семейство процессоров Intel 8-го поколения Intel Core удовлетворяет спрос на более мобильную платформу для контента, что позволяет использовать высококачественную виртуальную реальность и использование смешанной реальности.

Это не первый случай, когда команда разработчиков Intel в Хайфе возглавила разработку процессоров американского гиганта. В 2016 году фирма запустила Kaby Lake, который также был произведен в Хайфе, а в сентябре он представил новое семейство процессоров для настольных компьютеров с его «лучшим игровым процессором» для настольных компьютеров.