В Азербайджане поставлен вопрос об эффективности организации собеседований при приеме на госслужбу

2018-04-03 20:42 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Пятьдесят процентов кандидатов, подавших заявку на участие в конкурсе по приему на госслужбу, не приняли участия в конкурсе.

Об этом во вторник сказал заместитель председателя Совета директоров Государственного экзаменационного центра Азербайджана Бахрам Халилов.

Представляя статистику по этапу собеседования, Халилов сказал, что было объявлено собеседование по 1315 должностям.

На собеседование, проведенное 11 января, было зарегистрировано 1700 заявок, 306 собеседований прошли успешно, 540 собеседований - нет. В общей сложности из 376 вакантных должностей 272 кандидата смогли занять 173 должности, на остальные 203 должности не нашлось подходящих кандидатов.

На собеседование, объявленное 26 января, было зарегистрировано 180 заявок. Из 58 вакантных должностей 15 кандидатов смогли занять 15 должностей, на остальные 43 вакантные должности на нашлось подходящих кандидатов.