Путин рассказал о товарообороте между Россией и Турцией в 2017 году

2018-04-03 20:51 | www.trend.az | 7

Товарооборот России и Турции, увеличившийся в прошлом году до 22 миллиардов долларов, это не предел двустороннего взаимодействия, считает президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

"Отрадно, что по итогам 2017 года товарооборот между нашими странами увеличился на внушительные 40%, до 22 миллиардов долларов. Убежден, что это далеко не предел", — сказал Путин на заседании Совета сотрудничества высшего уровня между Россией и Турцией.

Седьмое заседание совета под председательством президентов России и Турции проходит в Анкаре.

"Наша страна увеличивает объемы взаимных капиталовложений, встречные и прямые инвестиции приближаются к 10 миллиардам долларов с каждой стороны", — сказал президент РФ.