Путин рассказал о приоритетах в военно-техническом сотрудничестве с Турцией

2018-04-03 20:53 | www.trend.az | 7

Реализация контракта на поставку в Турцию российских ЗРС С-400 является приоритетом, заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

"В военно-технической сфере приоритетом является реализация контракта на поставку в Турцию зенитно-ракетных систем С-400 "Триумф". Исходим из того, что в ходе предстоящего заседания профильной межправительственной комиссии будут предметно обсуждены перспективы дальнейших поставок в Турцию современной российской продукции военного назначения", — сказал Путин на заседании Совета сотрудничества высшего уровня между РФ и Турцией.

Заседание Совета сотрудничества высшего уровня проходит в Анкаре под руководством президентов России и Турции.