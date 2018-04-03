Трамп: Военных привлекут к охране границы с Мексикой

2018-04-03 22:26 | www.oxu.az | 7

Президент США Дональд Трамп заявил, что привлечет военных к охране границ с Мексикой.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

«Мы будем охранять нашу границу (с участием) наших военных. Это большой шаг вперед», — заявил Трамп журналистам во вторник.

Президент не уточнил, как именно и в каком виде это будет сделано.

Ранее в СМИ проходила информация о том, что администрация США рассматривает варианты по усилению охраны границы для борьбы с потоком нелегальных мигрантов и наркотиков за счет средств Пентагона.

В марте конгресс США принял бюджет страны, который Трамп был вынужден подписать. Вместо 25 миллиардов, которые администрация просила на строительство стены на границе с Мексикой, законодатели выделили лишь 1,6 миллиарда долларов.

А.Б.

