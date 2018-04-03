Иран и Россия намерены развивать военно-техническое сотрудничество

2018-04-03 20:55 | www.trend.az | 7

Иран и Россия будут развивать военно-техническое сотрудничество (ВТС), для этого сейчас есть все необходимые условия, заявил журналистам во вторник министр обороны и поддержки Вооружённых сил Ирана бригадный генерал Амир Хатами после переговоров с главой российского военного ведомства Сергеем Шойгу, передает РИА Новости.

"Что касается двустороннего сотрудничества, у нас есть большие потенциалы для обеих стран. И в частности, сотрудничество по обучению, проведению манёвров, а также военно-техническое сотрудничество, для которого возникли хорошие условия после достижения ядерной договорённости", — сказал Хатами.

При этом министр отметил, что есть некоторые препятствия на пути развития ВТС между Россией и Ираном, но они устранимы.

"Мы обсудили эти вопросы в целом. Есть некоторые препоны, мы их устраним, и сотрудничество получит дальнейшее ускорение", — заявил иранский военачальник.

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