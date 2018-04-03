ГЭЦ Азербайджана о трудностях при подготовке бакалавров к экзамену в магистратуру

2018-04-03 20:58 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В списке рекомендованной литературы на русском языке по программам второго этапа приемного экзамена в магистратуру имеется много старых изданий, это создает трудности при подготовке бакалавров ко второму этапу приемного экзамена в магистратуру.

Об этом во вторник сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Азербайджана Малейка Аббасзаде, говорится в сообщении ГЭЦ.

"Известно, что некоторые педагоги вузов из-за нехватки научной литературы на азербайджанском языке и электронных ресурсов переводят литературу на иностранном языке и размещают эти материалы на каких-либо интернет-ресурсах. Но в списке литературы, представленной вузами, не указан интернет-ресурс в качестве источника", - сказала Аббасзаде.