Ряд стран ЕС отказываются финансировать миграционную сделку с Турцией

2018-04-03 21:14 | www.trend.az | 5

Ряд стран ЕС высказались против финансирования миграционной сделки с Турцией из своих бюджетов, сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал Spiegel.

Главы государств и правительств стран-членов ЕС в середине марта 2016 года согласовали с Турцией совместный план по борьбе с миграционным кризисом. Он предусматривает, в частности, оказание финансовой помощи Анкаре на прием беженцев, возвращение в Турцию всех нелегалов, прибывших в Грецию с турецкой территории, и прием Евросоюзом легальных мигрантов-сирийцев из Турции по принципу "один за одного".

В распоряжении издания оказалось письмо, направленное Германией, Францией, Австрией, Швецией, Данией и Финляндией Еврокомиссии, с требованием полностью выплатить второй транш в размере трех миллиардов евро из бюджета ЕС. По данным журнала, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер высказался против этой инициативы.