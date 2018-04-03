Hyundai будет строить электростанцию в Навои за $540 млн

2018-04-03 21:53 | www.trend.az | 9

Hyundai Engineering & Construction Co., одна из ведущих строительных компаний Южной Кореи, выиграла конкурс на строительство электростанции в Узбекистане, передают узбекские СМИ.

"Hyundai E&C в понедельник получила письмо от компании "Узбекэнерго" касательно проекта строительства 450-мегаваттной электростанции с комбинированным циклом", - говорится в сообщении.

Разместится электростанция в Навои. Планируется, что на проект, стоимостью в 540 миллионов долларов, уйдет 38 месяцев.