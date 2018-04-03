Путин заявил, что договорился с Эрдоганом ускорить сроки поставки С-400

2018-04-03 22:00 | www.trend.az | 7

Президент России Владимир Путин заявил, что со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом договорился ускорить сроки поставки Турции комплексов С-400, передает РИА Новости.

"Конечно, обсудили состояние сотрудничества России и Турции в военно-технической области, в частности, ход реализации контракта на поставку в Турцию зенитно-ракетных систем С-400 "Триумф". Приняли решение ускорить срок поставки этих высокоэффективных российских оборонительных комплексов", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Эрдоганом.