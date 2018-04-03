Азербайджан откроет "Евровидение 2018" в Португалии - ФОТО

2018-04-03 22:59 | www.oxu.az | 7

Представительница Азербайджана Айсель Мамедова (Айсель) выступит первой с песней «X my heart» в первом полуфинале «Евровидения 2018» в Португалии.

Как передает Oxu.Az, в сценическом номере Айсель Мамедовой примут участие четыре талантливых португальских вокалиста - Руй Андраде, Саломе Кальдейра, Хьюго Баптиста и Сандра Дадреаде, а также греческая певица Стефания Ризоу.

Постановщик - Фокас Евангелинос (Fokas Evangelinos). Конкурсная песня "X my heart" написана композитором и продюсером Димитросом Контопулосом (Греция) и Сандрой Бьорман (Швеция).

После Айсель выступят остальные участники, которые будут бороться за выход в финал.

Отметим, что первый полуфинал пройдет 10 мая, второй полуфинал 1 мая, а финал 14 мая.

А.Б.

