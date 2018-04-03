Более 200 компаний приедут на выставку пищевой промышленности в Ташкенте

2018-04-03 22:14 | www.trend.az | 7

В Национальном выставочном комплексе "Узэкспоцентр" с 4 по 6 апреля состоится специализированная международная выставка пищевой промышленности "WorldFood Uzbekistan - 2018", пишут узбекские СМИ.

Ожидается, что в восемнадцатой по счету выставке примут участие около 200 компаний из 26 государств. Среди них впервые примут участие промышленники из Республики Беларусь. Об этом сообщили на состоявшейся в преддверии выставки пресс-конференции.

"В нынешнем году ожидается, что рабочая программа выставки будет очень интересной и масштабной. В начале выставки состоится конкурс "Мастер качества" и награждение победителей в различных номинациях", - сказала заместитель генерального директора международной выставочной компании "Iteca Exhibitions" Ойимхон Бобожонова.