Президент Узбекистана одобрил соглашение о формировании бюджета ШОС

2018-04-03 22:45 | www.trend.az | 7

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев своим постановлением утвердил соглашение о порядке формирования и исполнения бюджета Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), документ опубликован на сайте национальной базы законодательства республики, пишут узбекские СМИ.

Соглашение было подписано 1 декабря в Сочи по итогам Совета глав правительств государств-членов ШОС. В документ вводятся новые принципы отчисления взносов, механизм исполнения бюджета организации в связи с принятием в организацию новых членов – Индии и Пакистана.