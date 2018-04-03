Медаль солдата, ставшего шехидом, вручена его семье

2018-04-03 23:08 | www.oxu.az | 7

Семье азербайджанского военнослужащего Ибрагима Манафова, погибшего в ходе нарушения Арменией режима прекращения огня, вручена медаль «За отличие в военной службе» III степени (посмертно).

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, участники церемонии вручения награды, организованной исполнительной властью Нефтчалинского района, отметили, что патриотический дух и мужество таких военнослужащих, как Ибрагим, позволяют утверждать, что исконно азербайджанские земли в скором времени будут освобождены от оккупантов.

Медаль, которой был удостоен солдат, погибший во имя территориальной целостности Азербайджана, была передана матери героя Ясамен Манафовой. Участники мероприятия также посетили могилу героя.

А.Б.

