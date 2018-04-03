Песков предложил Лондону извиниться за «маразм»

2018-04-03 23:36 | www.oxu.az | 7
Великобритания должна будет извиниться перед Россией из-за обвинений в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.
По словам Пескова, теорию британской стороны подтвердить невозможно, и Россия с самого начала сказала, что не имеет отношения к отравлению Скрипалей. «Безусловно, это история долгая, этот маразм зашел слишком далеко, к нашему сожалению, мы понимаем, что моментально это не кончится», — сказал он.
Песков также отметил, что косвенные подтверждения нелепости британской стороны будут еще появляться.