Песков предложил Лондону извиниться за «маразм»

2018-04-03 23:36 | www.oxu.az | 7

Великобритания должна будет извиниться перед Россией из-за обвинений в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

По словам Пескова, теорию британской стороны подтвердить невозможно, и Россия с самого начала сказала, что не имеет отношения к отравлению Скрипалей. «Безусловно, это история долгая, этот маразм зашел слишком далеко, к нашему сожалению, мы понимаем, что моментально это не кончится», — сказал он.

Песков также отметил, что косвенные подтверждения нелепости британской стороны будут еще появляться.

А.Б.

