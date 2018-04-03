Трамп подтвердил желание вывести американские войска из Сирии

2018-04-03 23:35 | www.trend.az | 6

Президент США Дональд Трамп, выступая на пресс-конференции во вторник, снова заявил о своем желании вывести американские войска из Сирии, пишет Интерфакс.

"Я хочу выйти (из Сирии - ИФ), я хочу вернуть войска домой, я хочу начать переустройство нашей нации", - отметил Трамп.

По словам президента, решение будет приниматься после консультаций с партнерами США по коалиции по борьбе с ИГ ("Исламское государство").

"Мы будем принимать решение о том, что мы будем делать, в ближайшем будущем. Также мы будем консультироваться с группами наших людей, с нашими союзниками", - сказал Трамп.