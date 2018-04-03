Встреча Путина и Эрдогана продолжилась полтора часа - ОБНОВЛЕНО

2018-04-03 23:43 | www.oxu.az | 5

Недруги не смогли испортить отношения между РФ и Турцией, обе страны «сдали экзамен с успехом».

Как передает Oxu.Az, об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган в Анкаре.

«Некоторые круги пытались отравить наши отношения с Россией, но мы прошли через этот экзамен с большим успехом.

И отношения наши еще больше укрепились. Четыре подписанных сегодня договора еще больше укрепят их», - сказал Эрдоган на совместной пресс-конференции со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

В свою очередь, президент России Владимир Путин также ответил на соответствующий вопрос журналистов, проинформировав, что около 20 стран мира могут производить вещества, которыми могли быть отравлены Сергей Скрипаль и его дочь.

«Мы вскользь затронули тему. Господин президент поставил вопросы на этот счет. Я ему изложил нашу позицию. Как вы знаете, я сам об этом инциденте узнал из СМИ.

Хочу к этому только добавить - по данным международных экспертов, примерно в 20 странах мира могут производиться подобные нервно-паралитические вещества», - заявил Путин.

Вместе с тем Путин выразил удивление скоростью раскручивания антироссийской кампании по «делу Скрипаля», хотя происхождение вещества «Новичок», которым был отравлен экс-сотрудник ГРУ, пока не установлено.

«Скотланд-Ярд, как известно, заявил официально, что ему нужно не менее двух месяцев для полноценного расследования», - сказал Путин.

Президент РФ подчеркнул: «Только что, как мне доложили, генеральный директор лаборатории в Портон-Даун, что в восьми километрах от того места, где произошел инцидент, сообщил в интервью Sky News, что сотрудникам его лаборатории не удалось установить страны происхождения этого нервнопаралитического вещества, и они не могут идентифицировать страну происхождения, в том числе не могут сказать, что это вещество было произведено в Российской Федерации».

20:52

Встреча тет-а-тет президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана в Анкаре завершилась, она продолжалась 1,5 часа.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе турецкого лидера.

«Встреча Путина с Эрдоганом продолжалась 1,5 часа, она завершена. После нее началось заседание российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня», — сообщили в пресс-службе.

До этого на площади перед дворцом президента Турции состоялась торжественная церемония встречи Путина с Эрдоганом. Был выстроен почетный караул, прозвучали гимны двух стран, президенты представили друг другу свои делегации.

После этого Путин и Эрдоган в режиме видеоконференции дали старт строительству АЭС «Аккую». По окончании церемонии, на которую лидеры пришли под исполненную турецким оркестром русскую народную песню «Калинка-малинка», они проследовали во дворец, где начали двусторонние переговоры.

16:26

Президент России Владимир Путин прибыл в Турцию. Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

Глава РФ проведет ближайшие два дня в Турции. В рамках рабочей поездки будут затронуты вопросы двустороннего сотрудничества стран, торгово-экономические отношения, строительство газопровода «Турецкий поток» и военные темы.

Турецкая сторона намерена договориться о закупках российских зенитно-ракетных систем С-400 и расширить российских рынок для сельскохозяйственных поставок.

Еще одно запланированное мероприятие – участие в видеоконференции.

Владимир Путин будет виртуальным гостем в церемонии закладки фундамента атомной электростанции «Аккую».

АЭС примечательна тем, что возведением будут заниматься российские специалисты. А по условиям контракта, большая половина доли станции будет принадлежать российской стороне.

«Росатом» отметил: данный проект отличный фундамент для сотрудничества на десятилетия вперед.

Али Мамедов

