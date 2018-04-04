Более 1000 банкоматов для инвалюты появятся в Узбекистане до конца года

2018-04-04 00:08 | www.trend.az | 7

Коммерческие банки Узбекистана в этом году закупят более 1000 банкоматов для снятия наличной иностранной валюты. Об этом сообщили в Центральном банке республики, пишут узбекские СМИ.

По данным регулятора, расширение сети банкоматов будет поэтапным. Раньше они встречались в немногих филиалах банков и отелях.

Согласно постановлению президента, с 1 апреля любой желающий может обналичить иностранную валюту с международных платежных карт. Это правило распространяется и на так называемые конверсионные карты.