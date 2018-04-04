Сотрудники YouTube сообщили о стрельбе в штаб-квартире компании

2018-04-04 00:39 | www.trend.az | 6

Работники YouTube сообщают в соцсетях о стрельбе в штаб-квартире компании в Калифорнии, передает РИА Новости.

"Активная стрельба в штаб-квартире YouTube. Я с моего рабочего стола слышал выстрелы и видел, как бегут люди. Забаррикадировался с комнате с коллегами", - написал в подтвержденном аккаунте Twitter сотрудник компании Валим Лаврусик (@Lavrusik).

Позже он сообщил, что в задние вошли полицейские и его вывели на улицу.

Еще один сотрудник компании рассказал, что во время эвакуации видел "пятна крови". По его словам, злоумышленник, открывший огонь, совершил самоубийство.