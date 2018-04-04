В штаб-квартире YouTube произошла стрельба

2018-04-04 00:28 | www.apa.az | 7

Работники YouTube сообщают в соцсетях о стрельбе в штаб-квартире компании в Калифорнии.

"Активная стрельба в штаб-квартире YouTube. Я с моего рабочего стола слышал выстрелы и видел, как бегут люди. Забаррикадировался с комнате с коллегами". Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости об этом написал в подтвержденном аккаунте Twitter сотрудник компании Валим Лаврусик (@Lavrusik).

Позже он сообщил, что в задние вошли полицейские вывели его на улицу.

Еще один сотрудник компании рассказал, что во время эвакуации видел "пятна крови". По его словам, злоумышленник, открывший огонь, совершил самоубийство.

По словам очевидцев, на месте происшествия находится подразделение спецназа, в здание вошел переговорщик.

В полиции Сан-Бруно в Калифорнии подтвердили, что получили сообщение о стрельбе. Правоохранители призвали местных жителей избегать Черри-Авеню, где располагается офис YouTube.

Тем временем в интернете появился ролик, на котором видно, как люди выходят вереницей из здания с поднятыми руками, за ними наблюдает полиция.