Состоялись матчи 1/4 финала Лиги чемпионов

2018-04-04 01:00 | www.oxu.az | 6

Мадридский «Реал» на выезде нанес разгромное поражение туринскому «Ювентусу» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Как передает Oxu.Az, встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

В составе победителей дубль оформил Криштиану Роналду, еще одним голом отметился Марсело.

На 66-й минуте встречи при счете 0:2 «Ювентус» остался в меньшинстве: вторую желтую карточку получил Пауло Дибала.

Ответная встреча состоится в Мадриде 11 апреля.

Лига чемпионов. 1/4 финала. 1-й матч

«Ювентус» (Турин, Италия) — «Реал» (Мадрид, Испания) — 0:3

Голы: 0:1 — Роналду — 3, 0:2 — Роналду — 64, 0:3 — Марсело — 72

«Бавария» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов на выезде переиграла «Севилью».

Хозяева первыми открыли счет, но развить успех не смогли. Автором решающего гола в составе гостей стал Тьяго Алькантара.

Ответная встреча команд пройдет в Мюнхене 11 апреля.

«Севилья» (Испания) – «Бавария» (Германия) – 1:2 (1:1)

Голы: Сарабия, 32 – Навас, 37 (в свои ворота). Тьяго, 68 .

А.Б.

