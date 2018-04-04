Стрельба в штаб-квартире YouTube - ВИДЕО

2018-04-04 01:04 | www.oxu.az | 8

Сотрудники YouTube сообщают о стрельбе в штаб-квартире в Калифорнии.

Как передает Oxu.Az, об этом они пишут у себя в Twitter.

По словам одного из сотрудников компании Вадима Лаврусика, он видел, как бегут люди, и слышал выстрелы. «Забаррикадировался в комнате с коллегами», — написал Лаврусик.

Позже он отметил, что был эвакуирован и находится в безопасности.

В полиции Сан-Бруно сообщили, что получили более 50 сообщений о стрельбе в районе штаб-квартиры YouTube. Они рекомендовали местным жителям покинуть район. Информации о пострадавших пока нет.

А.Б.

