Подозреваемая в стрельбе в офисе YouTube мертва- ОБНОВЛЕНО-2

2018-04-04 01:43 | www.apa.az | 8

Подозреваемая в стрельбе в штаб-квартире YouTube в Калифорнии женщина мертва. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал MSNBC.

Ранее сообщалось, что неизвестная женщина в темном и в платке устроила стрельбу в офисе YouTube.

По данным телеканала ABC, в больницу Стенфорда доставлены до 5 человек. В главный госпиталь Сан-Франциско также поступили пациенты из штаб-квартиры YouTube, сообщил телеканал CBS News со ссылкой на представителя госпиталя. Прочих деталей представитель медицинского учреждения не сообщил.

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В результате стрельбы были госпитализированы 4-5 человек, по некоторым данным - до 11 человек. Как передает АПА, об этом пишет ABC Nеws.

Один из очевидцев сообщил местному каналу KRON4, что слышал около 20 выстрелов.

На место происшествия приехали машины скорой, полиции и пожарной службы. Компания Google, которая владеет YouTube заявила, что расследует инцидент со стрельбой.

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Работники YouTube сообщают в соцсетях о стрельбе в штаб-квартире компании в Калифорнии.

"Активная стрельба в штаб-квартире YouTube. Я с моего рабочего стола слышал выстрелы и видел, как бегут люди. Забаррикадировался с комнате с коллегами". Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости об этом написал в подтвержденном аккаунте Twitter сотрудник компании Валим Лаврусик (@Lavrusik).

Позже он сообщил, что в задние вошли полицейские вывели его на улицу.

Еще один сотрудник компании рассказал, что во время эвакуации видел "пятна крови". По его словам, злоумышленник, открывший огонь, совершил самоубийство.

По словам очевидцев, на месте происшествия находится подразделение спецназа, в здание вошел переговорщик.

В полиции Сан-Бруно в Калифорнии подтвердили, что получили сообщение о стрельбе. Правоохранители призвали местных жителей избегать Черри-Авеню, где располагается офис YouTube.

Тем временем в интернете появился ролик, на котором видно, как люди выходят вереницей из здания с поднятыми руками, за ними наблюдает полиция.