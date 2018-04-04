Трамп: Не успокоимся пока не уничтожим ИГИЛ

2018-04-04 01:41 | www.oxu.az | 8

Президент США Дональд Трамп, выступая на пресс-конференции во вторник, снова заявил о своем желании вывести американские войска из Сирии.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на Рolitico.

«Я хочу выйти, я хочу вернуть войска домой, я хочу начать переустройство нашей нации», - отметил Трамп.

По словам президента, решение будет приниматься после консультаций с партнерами США по коалиции по борьбе с ИГИЛ.

«Мы будем принимать решение о том, что мы будем делать, в ближайшем будущем. Также мы будем консультироваться с группами наших людей, с нашими союзниками», - сказал Трамп.

Президент сказал, что «главная миссия» по поддержанию военного присутствия в Сирии и Ираке - нанесение поражения ИГИЛ.

«Учитывая, что эта задача «почти завершена», мы не успокоимся пока полностью не уничтожим ИГИЛ. Администрация будет стремиться принять окончательное решение о статусе войск США в регионе «очень быстро»», - сказал Трамп.

А.Б.

