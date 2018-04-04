В Узбекистане создан Центр по аккредитации

2018-04-04 01:49 | www.trend.az | 8

В Узбекистане создан Центр по аккредитации при Национальном агентстве проектного управления, сообщают узбекские СМИ.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы аккредитации органов по оценке соответствия».

Центр создан на базе ГУП «Узбекский центр аккредитации органов оценки соответствия» при Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации («Узстандарт»).

Глава Узбекистана передал функции «Узстандарта» по аккредитации и инспекционному контролю органов по оценке соответствия, испытательных и калибровочных лабораторий.