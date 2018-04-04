Жертвами стрельбы в штаб-квартире YouTube стали четыре человека - полиция (ФОТО, ВИДЕО) (ОБНОВЛЕНО 2)

2018-04-04 01:51 | www.trend.az | 7

Полиция сообщает о 4 жертвах стрельбы в штаб-квартире YouTube в Калифорнии, один человек, предположительно, покончил жизнь самоубийством, сообщает РИА Новости.

01:39 (GMT+4) Подозреваемая в стрельбе в штаб-квартире YouTube в Калифорнии женщина мертва, сообщает РИА Новости, ссылаясь на телеканал MSNBC.

Ранее сообщалось, что неизвестная женщина в темном и в платке устроила стрельбу в офисе YouTube.

По данным телеканала ABC, в больницу Стенфорда доставлены до 5 человек. В главный госпиталь Сан-Франциско также поступили пациенты из штаб-квартиры YouTube, сообщил телеканал CBS News со ссылкой на представителя госпиталя. Прочих деталей представитель медицинского учреждения не сообщил.

00:39 (GMT+4) Работники YouTube сообщают в соцсетях о стрельбе в штаб-квартире компании в Калифорнии, передает РИА Новости.

"Активная стрельба в штаб-квартире YouTube. Я с моего рабочего стола слышал выстрелы и видел, как бегут люди. Забаррикадировался с комнате с коллегами", - написал в подтвержденном аккаунте Twitter сотрудник компании Валим Лаврусик (@Lavrusik).

Позже он сообщил, что в задние вошли полицейские и его вывели на улицу.