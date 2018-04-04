Предприятия Узбекистана заключили контракты на сумму $6,7 млн. в Ашхабаде

2018-04-04 02:07 | www.trend.az | 7

Предприятия Узбекистана заключили твердые контракты на сумму $6,7 млн. в рамках выставки Made in Uzbekistan, которая прошла в Ашхабаде (Туркменистан) с 29 по 31 марта 2018 года. Также на проработке находятся экспортные контракты на $2,1 млн, пишут узбекские СМИ.

При содействии Фонда поддержки экспорта при НБУ предприниматели приняли участие в национальной промышленной выставке отечественных предприятий и производителей экспортной продукции «Сделано в Узбекистане»

В рамках данной выставки Узбекистан экспонировала продукции производства отечественных производители со всех регионов республики, в частности, текстильная продукция (готовая одежда), продукты питания, кожевенная продукция и прочие.

«Сегодня необходимо развивать национальные компании и фирмы, которые способны выпускать качественную продукцию и товары. Такие организации нужно поддерживать и всячески оказывать им всестороннюю помощь.