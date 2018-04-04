Половина европейских авиарейсов задерживается из-за сбоя системы

2018-04-04 02:10 | www.oxu.az | 6

Половина европейских рейсов задерживается из-за сбоя системы.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ВВС, об этом сообщил оператор воздушной навигации Eurocontrol.

Организация, ответственная за координацию европейского воздушного движения, заявила, что установила более раннюю ошибку, которая привела к большим задержкам рейсов.

Ранее во вторник Европейская организация безопасности воздушной навигации сообщила о сбое в системе планирования и управления воздушным движением.

«На сегодня было запланировано 29,5 тысячи рейсов. Примерно половина из них может быть в какой-то мере задержана из-за сбоя системы», — сообщили в пресс-службе организации.

А.Б.

