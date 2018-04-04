Венесуэла планирует оплачивать автозапчасти, поставляемые из России, с помощью "петро"

2018-04-04 03:25 | www.trend.az | 6

Венесуэла планирует оплачивать поставляемые из России автомобильные детали и запчасти с помощью собственной криптовалюты "петро", заявил во вторник министр внешней торговли южноамериканской страны Хосе Виельма Мора, передает РИА Новости.

По его словам, в ходе заседания двусторонней межправительственной комиссии высокого уровня в Каракасе обсуждался альянс с российским "КамАЗом".

"Это касается закупок деталей, запчастей, шин и аккумуляторов, а также сборки этих машин в нашей стране и форм оплаты, в которые мы включаем платежи через "петро", нашу криптовалюту", – цитирует агентство AVN заявление Виельмы Моры.

Министр сообщил также, что Россия высказала интерес к закупкам в Венесуэле стали, алюминия, цветов, кофе, какао, продукции текстильной и обувной промышленности. Виельма Мора не исключил, что эти поставки могут быть освобождены от пошлин.