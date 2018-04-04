США могут привлечь нацгвардию к борьбе с нелегалами на границе с Мексикой

2018-04-04 05:37 | www.trend.az | 5

Администрация Дональда Трампа не исключает привлечения сил Национальной гвардии к борьбе с нелегалами, наркотрафиком и проникновения криминальных элементов в США из Центральной Америки, следует из сообщения Белого дома, передает РИА Новости.

Ранее Трамп заявил, что привлечет военных к охране границ с Мексикой, добавив, что в ближайшее время обсудит эту перспективу с Пентагоном. Президент не уточнил, как именно и в каком виде это будет сделано.

"Сегодня для него (президента) провели брифинг, чтобы обсудить стратегию администрации, которая включает в себя мобилизацию Национальной гвардии. Президент Трамп и присутствовавшие там высокопоставленные лица также согласились с необходимостью давления на Конгресс, чтобы срочно провести закон и закрыть юридические лазейки, которые используют организации, занимающиеся преступным трафиком, наркотерроризмом и контрабандой", — говорится в документе.