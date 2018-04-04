США опубликовали список подпадающих под пошлины китайских товаров

2018-04-04 06:19 | www.trend.az | 7

Соединенные Штаты опубликовали список импортируемых из Китая товаров на сумму около $50 миллиардов, на которые планируют ввести 25-процентные пошлины, пишет пишет Интерфакс.

Эта мера предусмотрена в подписанном президентом Дональдом Трампом ранее меморандуме "О борьбе с экономической агрессией Китая".

В список, в частности, включены такие товары китайского производства, как автомобили, мотоциклы, железнодорожный транспорт, станки, медицинское и другое оборудование, авиационные запчасти, спутники - всего 1,3 тысячи наименований.

"Список товаров базируется на широком межведомственном экономическом анализе и нацелен на те товары Китая, которые приносят ему выгоду в соответствии с промышленными планами", - говорится в заявлении офиса торгового представителя Соединенных Штатов.

В то же время в нем указывается, принимаемые меры, по расчетам, "окажут минимальное воздействие на экономику США".