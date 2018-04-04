Причиной стрельбы в офисе YouTube назвали бытовой конфликт‍

2018-04-04 06:20 | www.apa.az | 7

Стрельба в штаб-квартире YouTube в Калифорнии, по предварительным данным, произошла в результате внутренней ссоры и не связана с терроризмом. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"По предварительным данным, стрельба произошла из-за внутренних разногласий, заявили телеканалу ABC News два источника в правоохранительных органах. Инцидент, по предварительным данным, не связан с терроризмом", — сообщается на сайте телеканала.

Стрельба в штаб-квартире YouTube в Сан-Бруно (штат Калифорния) произошла во вторник. По данным местной полиции, стрелок был один. СМИ сообщали, что стрельбу устроила женщина и она мертва. Представитель больницы Сан-Франциско заявил, что в результате инцидента ранения получили три человека. Один из пострадавших находится в критическом состоянии.