Житель Лянкярана задохнулся угарным газом

2018-04-04 06:37 | www.apa.az | 8

Житель Лянкярана задохнулся угарным газом. Как сообщает южное бюро АПА, инцидент произошел в селе Гёйшабан. Так, временно проживающий квартирантом в этом селе Илькин Байрамов 1983 г.р. задохнулся угарным газом в ванной комнате. Тело мужчины обнаружили вскрывшие дверь соседи, обеспокоенные его долгим отсутствием.

Тело направлено на вскрытие.

По сообщению, в ванной комнате, где использовался газовый нагреватель, отсутствовали вытяжка и дымоход.

По факту ведется расследование.