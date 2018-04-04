Трамп рассказал, когда будет приниматься решение о выводе ВС США из Сирии

2018-04-04 06:56 | www.apa.az | 6

Решение о возвращении американских военных из Сирии будет принято после консультаций с другими странами региона и союзниками. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с лидерами Эстонии, Латвии и Литвы.

"Мы примем решение очень скоро в координации с другими (странами) в регионе", — сказал Трамп. "Как вы знаете, у нас огромный военный успех (в кампании) против ИГ*, и в ближайшем будущем мы примем решение о том, что мы будем делать, мы будем консультироваться со своими людьми и своими союзниками", — отметил он.

Ранее на прошлой неделе Трамп заявил, что скоро американские военные покинут Сирию, но его администрация та