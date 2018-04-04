Презентована книга, посвященная Анару Мамедханову

2018-04-04 08:28 | www.apa.az | 7

В Международном мугамном центре 3 апреля состоялась презентация книги депутата Эльмиры Ахундовой «Анар Мамедханов. Судьба капитана». Как сообщает АПА, в церемонии, приуроченной к очередной годовщине смерти капитана команды КВН «Парни из Баку», экс-депутата Анара Мамедханова принимали участие писатели Анар и Чингиз Абдуллаев, омбудсман Эльмира Сулейманова, депутаты Самед Сеидов, Жаля Алиева, Фуад Мурадов, Михаил Забелин, Асим Моллазаде, Ровшан Рзаев, Хади Раджжабли, Низами Джафаров и др., а также посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюльоглу, бывшие члены команды «Парни из Баку», ряд послов зарубежных стран в Азербайджане, руководители диаспорских организаций, СМИ, деятели культуры и другие гости.

Ведущим мероприятия был популярный шоумен, бывший член команды «Парни из Баку» Мурад Дадашов.

Книга, посвященная жизни и творчеству А.Мамедханова, издана на русском языке.

Презентация началась демонстрацией видеоролика о жизненном пути А.Мамедханова.

Затем выступившие поделились воспоминаниями о жизни и творчестве А.Мамедханова.