Азербайджанский центр ABAD расширит географию продаж

2018-04-04 08:21 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Центр упрощенной поддержки семейного бизнеса (ABAD) увеличит список розничных точек продаж, реализующих продукцию под собственным лейблом.

Об этом сказал в интервью Trend директор ABAD Руфат Эльчиев.

"На сегодняшний день мы имеем 6 центров продаж и 3 региональных центра. Региональные центры ABAD находятся в Масаллинском, Балакенском и Губинском районах Азербайджана. Четыре центра продаж находятся в столице: в Государственном историко-архитектурном комплексе Ичеришехер, в Бакинском железнодорожном вокзале, в Международном аэропорту Гейдар Алиев и в Национальной гимнастической арене, во время международных спортивных состязаний. Наши магазины функционируют в селе Демирчи Шемахинского района и на территории горнолыжного комплекса "Туфандаг" в Габалинском районе. Мы также планируем увеличить список маркетов, представляющих нашу продукцию", - сказал Эльчиев.

По его словам, в ближайшем будущем центры продаж откроются в одном из пятизвёздочных отелей Баку и при Центре керамики и прикладного искусства в Шеки.

"Данный центр в скором времени откроет свои двери, как для посетителей, так и для тех, кто хочет обучаться народным промыслам. Помимо керамики, там будут представлены и другие виды прикладного искусства. Такой же центр строится и в поселке Нардаран Абшеронского района. Также ожидается открытие еще двух региональных центров в Шекинском и Имишлинском районах", - отметил директор.