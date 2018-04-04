Эрдоган увел девушку у Путина ради идеального фото – ВИДЕО

2018-04-04 08:34 | www.oxu.az | 7

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным решил сделать памятное фото. Однако в процессе он заметил, что с его стороны стоят только мужчины, а рядом с Путиным сразу три девушки.

Как передает Oxu.Az, Эрдоган попросил одну из участниц встречи перейти на его сторону, чтобы сбалансировать фото.

Путин прибыл в Анкару с двухдневным рабочим визитом 3 апреля. К его приезду у Дворца президента Турции был выстроен почетный караул, а военный оркестр исполнил гимны двух государств, передает телеканал РЕН ТВ.

4 апреля в Анкаре пройдет вторая трехсторонняя встреча глав России, Турции и Ирана.