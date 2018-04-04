"Яндекс. Такси" начнёт предосталять услуги в Узбекистане

2018-04-04 08:59 | www.trend.az | 9

В ближайшее время один из крупнейших российских агрегаторов служб такси от компании "Яндекс" начнет работу в Узбекистане, сообщает в среду Sputnik Узбекистан.

Сейчас узбекистанцы уже могут скачать в App Store и Google Play приложение "Яндекс. Такси", зарегистрироваться и получить SMS-код, подтверждающий профиль. Отметим, что ранее приложение выдавало сообщение, что, например, Ташкент не поддерживается для заказа такси.

Что касается работы самого приложения, то пока оно не дает возможности выбора такси в связи с отсутствием машин. Тем не менее для поездок в перспективе будут доступны Renault Logan, Daewoo Nexia, Chevrolet Lacetti.

Однако уже представлен первый тариф — "Эконом". Здесь минимальная стоимость поездки составит две тысячи сумов за три километра. Далее за каждый километр взимается плата 1000 сумов. При этом стоимость поездки за пределами города будет достигать 1500 сумов за километр.

Лимит бесплатного ожидания составит три минуты, затем вам буду насчитывать по 400 сумов за минуту.

Интересно, что пока приложение не позволяет привязать пластиковую карту, выдавая сообщение "в этом регионе оплата банковской картой недоступна". С другой стороны, уже есть возможность вести промокод и получить бонус.